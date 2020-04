01:10 Uhr | Karlicek: Schulbetrieb bis in nächste Schuljahr beschränkt

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek rechnet für den Schulbetrieb mit Beschränkungen bis in das nächste Schuljahr hinein. "Die Ausnahmesituation wird bis weit in das nächste Schuljahr andauern", sagte die CDU-Politikerin der Funke Mediengruppe. "Erst wenn große Bevölkerungsgruppen geimpft sind, werden wir zum gewohnten Unterricht zurückkehren", betonte die Ministerin. So lange werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben.

Um versäumten Stoff nachzuholen, seien Sommercamps in den Ferien auf freiwilliger Basis denkbar, schlug Karliczek vor. "Vielleicht ließe sich auch durch engagierte Bürgerinnen und Bürger eine begleitende Unterstützung außerhalb des regulären Unterrichts organisieren - zum Beispiel auch an Samstagen am Vormittag, wenn es keinen regulären Unterricht gibt."

00:40 Uhr | Microsoft meldet dank Home-Office Rekordumsätze

Der Software-Riese Microsoft hat im ersten Quartal dieses Jahres von der Corona-Krise profitiert. Wegen der florierenden Nachfrage nach Software für das Arbeiten am heimischen Schreibtisch und Cloud-Lösungen kletterte der Umsatz Unternehmensangaben zufolge um 15 Prozent auf 35 Milliarden Dollar. "In zwei Monaten haben wir eine digitale Transformation erlebt, die sonst zwei Jahre gedauert hätte", sagte Microsoft-Chef Satya Nadella. Microsoft punktet in der Krise mit seinem Betriebssystem Windows und dem Programm "Teams" für standortübergreifende Teamarbeit. Im Monat März, als in vielen Ländern Ausgangssperren galten, sprangen die Videoanrufe über "Teams" um 1.000 Prozent in die Höhe. Das Konkurrenz-Produkt "Zoom" kommt inzwischen auf 300 Millionen Nutzer.

00:30 Uhr | US-Virus-Experte Fauci über Wirkstofftests erfreut

Der Berater des US-Präsidenten und Chef des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, bewertet die ersten Ergebnisse einer klinischen Studie zum Wirkstoff Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten positiv. Patienten, die in Krankenhäusern an der Lungenkrankheit Covid-19 litten und Remdesivir bekamen, waren laut Fauci nach durchschnittlich elf Tagen wieder genesen, die Patienten ohne die Einnahme des Medikaments erst nach 15 Tagen. Remdesivir habe eine "signifikante positive Wirkung bei der Verringerung der Zeit bis zur Genesung" gezeigt. Damit seien jedoch nicht alle Probleme gelöst, sagte Fauci. Auch die Sterblichkeitsrate sei etwas geringer gewesen, dieses Ergebnis sei aber bislang nicht statistisch signifikant.

00:05 Uhr | Leipziger Virologe zu Verfügbarkeit von Tests