Das südamerikanische Land leidet weiter massiv unter der Corona-Pandemie. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Mittwochabend 69.074 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden – so viele wie nie seit Ausbruch des Virus. Insgesamt wurden in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas damit bisher 2.552.265 Fälle registriert. Außerdem kamen 1.595 Todesfälle hinzu. Auch die Todesfälle innerhalb von 24 Stunden schnellen damit auf einen neuen Rekordstand.



Weltweit wurden nur in den USA bislang mehr Infektionen und Todesfälle in der Corona-Pandemie verzeichnet.