06:35 Uhr | Wieder mehr als 2.000 neue Infektionen

In Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen um 2.352 auf 148.046 gestiegen. Das Institut meldete jetzt 215 neue Todesfälle. Damit sind insgesamt 5.094 Menschen im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 gestorben. Ende der vergangenen Woche hat die Zahl der täglich neu gemeldeten Infektionen unter der Marke von 2.000 gelegen. Nun steigt diese Zahl also wieder etwas schneller.

05:08 Uhr | Kassen wehren sich gegen Test-Kosten

Die Krankenkassen wehren sich dagegen, dass sie die Kosten für alle Corona-Tests übernehmen sollen. Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Litsch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei zwar zu begrüßen, wenn die Tests stark ausgeweitet würden. Dabei handle es sich aber um eine Maßnahme zum allgemeinen Infektionsschutz. Dafür seien grundsätzlich die Länder zuständig. Sie müssten deshalb auch die Kosten für die Tests übernehmen. Gesundheitsminister Spahn will die Zahl der Corona-Tests auf bis zu viereinhalb Millionen pro Woche steigern. Dazu sollen auch Personen getestet werden, die keine Krankheitssymptome haben. Die Kosten werden auf bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Monat geschätzt.

03:00 Uhr | Einigung auf höheres Kurzarbeitergeld

Union und SPD haben sich in der Nacht auf weitere Hilfen in der Coronavirus-Pandemie geeinigt. So wird das Kurzarbeitergeld ab dem vieren Monat auf 70 Prozent erhöht. Ab dem siebten Monat werden 80 Prozent des Nettolohns gezahlt. Für Haushalte mit Kindern sind 77 und 87 Prozent vorgesehen. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie soll vorübergehend von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt werden. Bedürftige Schüler erhalten zur Anschaffung eines Computers für den Unterricht zuhause einen Zuschuss von 150 Euro. Dafür stellt der Bund insgesamt 500 Millionen Euro bereit.

02:24 Uhr | Bäckerverband warnt vor Pleitewelle

Mehr als 80 Prozent der Bäcker in Deutschland klagen über heftige Einbußen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Dessen Präsident Wippler sagte, durch die Schließung von Café- und Snackbereichen brechen bis zu 70 Prozent an Umsatz weg. Zudem seien die meisten Sonderaufträge für Familienfeiern storniert worden. Auch die Belieferung der Gastronomie sei um 90 Prozent eingebrochen. Der Verband warnte vor einer Entlassungs- und Pleitewelle und forderte ein Rettungspaket für die Branche.

00:01 Uhr | Ramadan beginnt mit Einschränkungen

Für Muslime beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. Wegen der Beschränkungen zum Infektionnsschutz muss in diesem Jahr vielerorts auf die Tradition des Fastenbrechens verzichtet werden. Viele Moscheen bleiben geschlossen. Auch Reisen zu den heiligen Stätten des Islam sind nicht möglich. Die Behörden in Saudi-Arabien untersagten Pilgerfahrten nach Mekka. In vielen Ländern wurden die Gläubigen aufgefordert, zu Hause zu beten und sich nicht in größeren Gruppen zu versammeln.