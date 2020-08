Die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder in Bedrängnis. Die Opposition kritisierte den CSU-Chef heftig und sprach von Regierungsversagen und Schlamperei. Söder sagte eine für heute geplante Reise an die Nordsee ab.



Am Mittwochnachmittag hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml bekanntgegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern nach einer Woche noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis heute Mittag Informationen über ihren Befund bekommen. Wie viele der Infizierten im Freistaat leben oder aus einem anderen Bundesland kommen, war zunächst nicht klar.



Die Übertragungsprobleme betreffen nach Angaben der Ministerin fast ausschließlich die Tests an Raststätten und Bahnhöfen. Seit Ende Juli hatte Bayern Teststationen an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie an den Autobahnraststätten Hochfelln-Nord (A8), Inntal-Ost (A93) und Donautal-Ost (A3) einrichten lassen.