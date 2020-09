Die Eisenbahngewerkschaft EVG lehnt es strikt ab, dass Zugbegleiter Bußgelder für Maskenverstöße durchsetzen sollen. Gewerkschaftsvize Klaus-Dieter Hommel sagte MDR AKTUELL, es handle sich nicht um ein erhöhtes Beförderungsentgelt, sondern um eine staatliche Sanktion. Dafür sei die Bundespolizei zuständig. Für die Zugbegleiter sei es schon schwierig genug, dass sie die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hinweisen müssten - etwa als in den vergangenen Tagen Demonstranten in und nach Berlin unterwegs gewesen seien. Hommel verwies darauf, dass in jüngster Zeit die Zahl der Übergriffe auf Zugbegleiter drastisch gestiegen sei.