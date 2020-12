Bundeskanzlerin Merkel hat die Deutschen aufgerufen, in der Corona-Krise weiter durchzuhalten. In ihrer letzten Neujahrsansprache als Regierungschefin sagte Merkel, in den vergangenen 15 Jahren ihrer Amtszeit habe man nie das alte Jahr als so schwer empfunden. Zugleich habe man nie dem neuen Jahr mit so viel Hoffnung entgegengesehen. Diese Hoffnung habe seit wenigen Tagen Gesichter: Das seien die ersten Geimpften. Merkel betonte, es gebe nichts zu beschönigen. Es seien schwere Zeiten, und das werde auch noch eine ganze Weile so bleiben. Das wirksamste Mittel außer dem Impfstoff hätten die Menschen selbst in der Hand - sich an die Regeln zu halten.