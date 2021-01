Verkehrsbetriebe in Mitteldeutschland sehen keinen Anlass, das Angebot im Nahverkehr wegen der Corona-Pandemie zu erhöhen. Das ergab eine Nachfrage von MDR AKTUELL unter anderem in Dresden, Magdeburg und Leipzig. Von allen drei Unternehmen hieß es, dass weniger Fahrgäste unterwegs seien. Man fahre nach Ferienplan. Beim Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien und Bahnnetzbetreiber Abellio gelte derzeit der Normal-Fahrplan. Das werde auch so bleiben. Abellio teilte mit, bei einem vollen Angebot und einer stark gesunkenen Nachfrage entzerre sich das Fahrgastaufkommen ganz von selbst. Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, wo es möglich und nötig ist, zusätzliche Verkehrsmittel einzusetzen. Damit solle das Ansteckungsrisiko gesenkt werden.