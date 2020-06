04:45 Uhr | Sachsen-Anhalt hilft Kommunen

Das Finanzministerium in Magdeburg hat den Kommunen in Sachsen-Anhalt weitere Millionenhilfen überwiesen, um finanzielle Belastungen durch die Corona-Krise abzufedern. Die elf Landkreise und drei kreisfreien Städte bekämen insgesamt 70 Millionen Euro, sagte ein Sprecher. So beteilige sich das Land am Wohngeld für Menschen, die Grundsicherung beziehen. Wegen der Corona-Krise war der Kreis der Bezieher deutlich erweitert worden. Normalerweise teilen sich Bund und Kommunen je zur Hälfte die Kosten für Wohngeld, Heizkostenzuschüsse und ähnliches. Die Zahlungen sind Teil des vom Landtag gebilligten Nachtrags von 500 Millionen im aktuellen Doppelhaushalt.

03:15 Uhr | Weltärzte-Chef: WHO braucht Geld für Afrika

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sorgt sich um den Kampf gegen das Coronavirus in Afrika. Die Lage dort sei "dramatisch", vielen Ländern fehlten für die Gesundheitsversorgung schlicht die Mittel, sagte Montgomery der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er forderte, dass die WHO-Mitgliedsstaaten mehr Geld zur Verfügung stellen. Die USA hatten indes mitten in der Corona-Krise der WHO die Zusammenarbeit aufgekündigt. Montgomery sagte in dieser Richtung, die WHO müsse von politischer Einflussnahme befreit und zu einem "Weltgesundheitsamt" ausgebaut werden.

03:00 Uhr | Zwei Millionen Infizierte in den USA

In den USA ist jetzt die Marke von zwei Millionen Infizierten seit Beginn der Pandemie überschritten worden. Das ging in der Nacht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Landesweit starben demnach 113.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19, die das Virus auslösen kann. Hinter den USA liegt Brasilien mit rund 772.000 Infizierten, gefolgt von Russland mit knapp einer halben Million. Die zweithöchste Zahl der Todesfälle meldete zuletzt Großbritannien mit knapp 41.000, vor Brasilien mit rund 40.000 Todesfällen.