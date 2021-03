Die Union verliert durch die Maskenaffäre an Vertrauen in der Bevölkerung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Demnach vertrauen nur rund ein Drittel der Befragten der Union in gleichem Maße wie vor den Korruptionsvorwürfen. Rund 60 Prozent geben hingegen an, dass die Maskenaffäre ihr Vertrauen in die CDU und CSU negativ beeinflusst habe. Gut 75 Prozent der Befragten rechnen damit, dass die Parteien daher bei der Bundestagswahl mit großer Wahrscheinlichkeit Schaden nehmen werden.

In Sachsen wackeln die Pläne, in der kommenden Woche alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen zu testen. Die Sprecherin des Kultusministeriums, Susann Meerheim, sagte MDR AKTUELL, entgegen ursprünglichen Plänen gelte ab 15. März noch keine Testpflicht für Schulkinder und Personal. Es sei noch nicht sicher, dass an allen Schulen ausreichend Selbsttests zur Verfügung stünden. Außerdem werde zunächst mit einer Art Probelauf gerechnet. Alle müssten sich an das neue Verfahren herantasten. Für die freiwilligen Schnelltests sind unter Koordination des DRK landesweit 200 Teams im Einsatz. Am Montag sollen 200.000 Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis zehn wieder die Schule besuchen.