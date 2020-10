08:18 Uhr | Grundschule in Jessen geschlossen

In Jessen in Sachsen-Anhalt ist eine Grundschule nach einem Corona-Fall geschlossen worden. Wie die Schulleitung auf der Internetseite mitteilte, bleibt die Schule auf Anweisung des Gesundheitsamts bis kommende Woche Freitag zu. Alle Schüler müssten in Quarantäne, es gebe auch keine Notbetreuung. Die Schüler der 1. und 2. Klassen sollen heute auf das Coronavirus getestet werden, die Schüler der 3. und 4. Klassen morgen. Zuletzt war bekannt geworden, dass in Dessau-Roßlau eine Gemeinsschaftsschule bis auf Weiteres geschlossen wird, weil sich eine Lehrerin mit dem Coronavirus angesteckt hatte.

07:10 Uhr | Automatische Reisewarnung für Risikogebiete

Wird eine Region zum Coronavirus-Risikogebiet erklärt, gilt für alle nicht zwingend nötigen Reisen dorthin ab sofort automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Haben Länder, die vom Robert Koch-Institut nicht als Risikogebiet ausgewiesen sind, eigene Einreisebeschränkungen für Deutschland verhängt, kann von Reisen dorthin ebenfalls abgeraten werden.



Erst gestern hatte die Bundesregierung Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern zu Risikogebieten erklärt. Das Robert Koch-Institut aktualisierte am späten Mittwochabend seine Liste, auf der mit Wales und Nordirland nun erstmals auch Gebiete in Großbritannien stehen. Nicht-EU-Länder werden seit heute einzeln bewertet, die pauschale Warnung vom März ist aufgehoben. Faktisch hat das aber kaum Auswirkungen.

06:30 Uhr | IWH-Forscher: Vorerst keine Pleitewelle