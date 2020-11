Der Anteil positiver Corona-Tests in Deutschland ist drastisch gestiegen. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den das Robert-Koch-Institut am Abend veröffentlichte. Demnach wurde in der vergangenen Woche bei etwa 7,3 Prozent der Tests eine Infektion nachgewiesen. In der letzten Augustwoche habe diese Quote noch bei rund 0,7 Prozent gelegen. Die Gesamtzahl der wöchentlichen Tests stieg in diesen zwei Monaten um ein Drittel. Vorige Woche wurden 1,6 Millionen Laboruntersuchungen vorgenommen.