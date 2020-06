In Niedersachsen ist ein ehemaliges Kasernengelände, auf dem Werkvertragsarbeiter wohnen, vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Eine Sprecherin des Landkreises Diepholz sagte, in den Gebäuden in Wagenfeld seien 200 Menschen untergebracht. Sie arbeiteten in einem vom Coronavirus-Ausbruch betroffenen Schlachtbetrieb in Wildeshausen. Es gebe aber noch keine Testergebnisse für diese Arbeiter. In dem Putenschlachthof von Wiesenhof wurden nach Unternehmensangaben bis Mittwoch 35 Arbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.