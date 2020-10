In Sachsen wurden bis Donnerstagmorgen 267 neue Ansteckungen registriert, in Sachsen-Anhalt 48 und in Thüringen 71.



Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete Donnerstagfrüh sogar 6.638 neue Fälle innerhalb eines Tages – so viele wie noch nie. Der Unterschied bei den Daten kommt zustande, weil beim RKI noch Nachmeldungen berücksicht wurden. Sowohl das RKI als auch das Risklayer-Projekt gehen derzeit von insgesamt rund 341.000 Fällen in Deutschland seit Beginn der Pandemie aus.