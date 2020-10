Die Deutsche Post rechnet in diesem Jahr mit einen neuen Rekord bei der Zustellung von Paketen. Grund dafür ist der Online-Bestellboom in der Coronavirus-Pandemie. Post-Vorstand Tobias Meyer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Unternehmen erwarte hier ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das wären 1,8 Milliarden Pakete. Um den Andrang in der Weihnachtszeit bewältigen zu können, sollen bis Jahresende 10.000 neue Mitarbeiter eingestellt werden.