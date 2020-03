Der Lufthansa-Konzern streicht sein Flugprogramm wegen der Coronakrise noch stärker zusammen als bisher bekannt. Bis 19. April fänden nur noch rund fünf Prozent der ursprünglich geplanten Flüge statt, teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Rund 700 von 763 Flugzeugen des Konzerns blieben vorläufig am Boden.

Für eine Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der Olympischen Spiele in Japan ist es nach Einschätzung der Gouverneurin von Tokio noch immer zu früh. Voraussetzung für sichere Spiele in der japanischen Hauptstadt sei die Bekämpfung des Coronavirus, sagt Yuriko Koike. Sie denke gegenwärtig aber nicht daran, die für 24. Juli bis 9. August geplante Veranstaltung abzusagen oder ohne Zuschauer abzuhalten.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schließen nun auch Australien und Neuseeland ihre Grenzen. Das kündigten am Donnerstag der australische Premierminister Scott Morrison und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern an. Ausgenommen von dem Einreiseverbot seien in beiden Ländern lediglich die eigenen Bürger, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz in ihren Ländern sowie deren enge Familienmitglieder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Fernsehansprache an die Bürger appelliert, zur Eindämmung der Corona-Pandemie Sozialkontakte zu meiden. Sie sagte am Mittwochabend, es sei existenziell, das öffentliche Leben so weit wie möglich herunterzufahren. Es gehe darum, das Virus auf seinem Weg durch Deutschland zu verlangsamen. Dabei komme es auf jeden Einzelnen an. Die beschlossenen Maßnahmen seien einschneidend, aber notwendig. Die Lage sei ernst.