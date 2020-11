In den USA sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als eine Viertelmilion Menschen mit einer Infektion gestorben. Das geht aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. So viele Tote hat kein anderes Land zu verzeichnen. Die USA befinden sich nach Angaben der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus an einem gefährlichen Punkt in der Pandemie. Das sei kein falscher Alarmismus. New York verschärfte erneut seine Maßnahmen. So wurden alle städtischen Schulen geschlossen.