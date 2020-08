Coronavirus Ticker: Weiter Streit um Kosten für Corona-Tests

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist in der ersten Jahreshälfte auf einen Tiefstand gesunken. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, geht das aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums an die Linkspartei hervor. Demnach wurden von Januar bis Juni 4.616 Menschen in die Herkunftsländer zurückgeschickt. Im Vorjahreszeitraum seien es mehr als doppelt so viele gewesen. Hauptgrund für den Rückgang sei die Corona-Pandemie.