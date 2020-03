Das neuartige Coronavirus könnte nach Ansicht eines führenden US-Experten zu einem jährlich wiederkehrenden Problem ähnlich der normalen Grippe werden. Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, nannte es bedenklich, dass die Zahl der bekannten Corona-Infektionen derzeit in der südlichen Hemisphäre ansteige, wo es langsam kälter werde. Wenn sich das Virus jetzt dort ausbreite, könne es im nächsten Winter wieder von dort in die nördliche Halbkugel kommen. Fauci mahnte, es müssten unbedingt Impfstoffe und wirksame Medikamente gegen Covid-19 entwickelt werden.

Jessen (Elster) und der Stadtteil Schweinitz werden am Donnerstagmorgen abgeriegelt. Das entschied der Landkreis Wittenberg. Grund sei der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Demnach darf ab 7 Uhr niemand mehr die Orte verlassen. Zutritt sei dann nur noch mit Schutzbekleidung möglich. Die Maßnahme soll vorerst bis zum 10. April gelten. Betroffen sind rund 8.000 Einwohner. Alle Personen, die in Jessen oder im Ortsteil Schweinitz ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben und in den letzten zwei Wochen dort waren, müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Hintergrund sind offenbar gehäufte Sars-Cov-2-Infektionen in den beiden Stadtteilen.