In den USA sind binnen 24 Stunden 2.439 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore mit. Dies sei der höchste Anstieg seit sechs Monaten. Bereits am Vortag hatte die Zahl der Todesfälle kurz vor dem wichtigen Familienfeiertag Thanksgiving bei mehr als 2.000 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei fast 200.000. Insgesamt haben sich bislang mehr als 12,7 Millionen US-Bürger mit dem Coronavirus infiziert.

Sachsen-Anhalt will bei den weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen eigene Wege gehen. Ministerpräsident Reiner Haseloff kündigte am Mittwochabend nach der Videokonferenz der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an, auf die Einschränkung auf maximal zwei Haushalte verzichten zu wollen. Er sagte, die Fixierung auf Hausstände sei schwer zu fassen und entspreche nicht der Lebensrealität vieler Menschen im Land. Welche Regelungen konkret gelten sollen, will das schwarz-rot-grüne Kabinett in Sachsen-Anhalt am Freitagnachmittag in einer Video-Schalte beschließen.