Coronavirus Ticker: Schulstart in Sachsen-Anhalt, zunächst mit Maske

Wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland ist EU-Handelskommissar Phil Hogan zurückgetreten. Die irische Regierung hatte dem 60-Jährigen vorgeworfen, während seines jüngsten Besuches in Irland mehrfach gegen Pandemie-Auflagen verstoßen zu haben.

So hatte Hogan mit etwa 80 anderen Personen an einem Dinner in einem Hotel im Westen Irlands teilgenommen. In Irland sind jedoch derzeit Versammlungen von mehr als sechs Menschen in geschlossenen Räumen untersagt. Wegen des Besuchs der Veranstaltung ist bereits der irische Landwirtschaftsminister Dara Calleary nach nur fünf Wochen im Amt zurückgetreten. Hogan hatte sich zwar für seine Teilnahme entschuldigt, aber betont, er sei davon ausgegangen, dass die Veranstalter alle Vorschriften eingehalten hätten.