Wirtschaftsverbände in Sachsen und Sachsen-Anhalt lehnen eine Beteiligung an der Aktion "#wirmachenauf" ab. Bei der Aktion aus Krefeld planen Einzelhändler, Gastronomen, Fitnesstrainer und Friseure, trotz Lockdown am 11. Januar wieder für Kundschaft zu öffnen.



Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Sachsen, René Glaser, sagte MDR AKTUELL, die Aktion verdeutliche zwar, wie verzweifelt viele Unternehmen derzeit seien. Dennoch müsse man sich an Recht und Gesetz halten. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands in Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt.



Auch die Mitbegründerin der Protest-Initiative "Leere Stühle", Kathleen Parma, lehnte eine Beteiligung an der Protest-Aktion ab. Wenn man das tue, würde man sich strafbar machen.