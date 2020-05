Der Online-Modehändler Zalando erwartet in diesem Jahr trotz der Coronakrise ein Umsatzwachstum von bis zu 20 Prozent. Wie der Konzern am Mittwochabend mitteilte, rechnet er mit bis zu 200 Millionen Euro Gewinn. Noch Ende März hatte Zalando seine Jahresprognose zurückgezogen und erklärt, neue Zahlen gebe es erst, wenn die Auswirkungen der Pandemie absehbar seien. Nun profitiert das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Wachstum im Online-Geschäft. Da Geschäfte in vielen Ländern geschlossen seien, habe sich die Kundennachfrage ins Digitale verlagert.