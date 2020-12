Der Weihnachtsgottesdienst zu Heiligabend am Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ist fast ausgebucht. 500 Menschen können hier maximal unter freiem Himmel an Heiligabend zusammen kommen. Auch ein Krippenspiel ist geplant. Die dafür nötigen Tickets sind fast vergeben.



In Jena finden in diesem Jahr die evangelischen Gottesdienste an Heiligabend und an den Feiertagen vor allem im Freien statt. Wie der evangelische Kirchenkreis informierte, können deutlich weniger Besucher teilnehmen als sonst.