Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will zur Rettung der durch die Corona-Krise in Not geratene Firmen noch im Herbst einen Gesetzentwurf zur Reform des Insolvenzrechts vorbringen. Lambrecht kündigte in der "Augsburger Allgemeinen" an, das neue Sanierungs- und Insolvenzrecht solle "über die gegenwärtigen Krisenerscheinungen" hinaus gelten. Wenn alle mitzögen, könne die Reform Anfang kommenden Jahres in Kraft treten.