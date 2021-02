Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen ist in der Corona-Krise gestiegen. Vor allem die Zahl kleinerer Behandlungen und Eingriffe nahm nach Angaben der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen zu. Am populärsten sind demnach Botox- und Hyaluronanwendungen. So seien beispielsweise Lidstraffungen und Lippenkorrekturen im Trend. Sowohl Frauen als auch Männer fragten zudem nach Fettabsaugungen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in der ersten Jahreshälfte 2020 deutlich weniger Menschen zum Arzt gegangen, um dem Krebs vorzubeugen. Wie die Krankenkasse Barmer auf Anfrage von MDR AKTUELL mitteilte, ist der Rückgang besonders deutlich bei Früherkennungsuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs sowie bei der Brustkrebs- und Prostatakrebsvorsorge. Ärztinnen und Ärzte befürchten, dass in Zukunft mehr "verschleppte Krebsfälle" in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert werden und rufen zur Vorsorge auf.