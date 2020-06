Die Linke in Sachsen hat gefordert, dass der Freistaat die Kosten für Corona-Test von Beschäftigten im Gesundheits- und Bildungsbereich übernimmt. Fraktionschef Rico Gebhardt sagte MDR AKTUELL, zudem sollte es keine Diskussion darüber geben, wenn eine berechtigte Person sich testen lassen wolle. Es dürfe dann nicht viele Vorschriften und Einschränkungen geben. Gerade im Pflegebereich und in der Schule sollte man den Menschen auch einfach mal entgegenkommen. Die neu angekündigten Lockerungen in Sachsen sah Gehardt kritisch. Was den Gesundheitsschutz der Menschen betreffe, müsse mit sehr viel Respekt behandelt werden. Er kenne alle Wünsche nach dem sogenannten normalen Leben. Man müsse sich aber ehrlich eingestehen, dass es dieses "normale" Leben nicht mehr geben werde.