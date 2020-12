Deutschlandweit haben die Gesundheitsämter am Mittwoch 31.328 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Das geht aus Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor. Ähnlich hohe Werte gab es vergangenen Donnerstag und Freitag. Der Durchschnitt an täglichen Neuinfektionen in einer Woche stieg mit 25.774 Fällen auf einen neuen Höchststand. Seit Anfang des Monats bleibt der Anstieg damit ungebrochen.



Die bundesweite Inzidenz stieg auf 217 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In Sachsen ist er mehr als doppelt so hoch. Nach Daten des Divi-Intensivregisters werden mehr als 5.200 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen behandelt.