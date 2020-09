Nach Infektionen in Lausanne in der Schweiz sind dort rund 2.500 Studierende einer Hotelfachschule unter Quarantäne gestellt worden. Nach Angaben der Behörden sind drei Viertel der Studenten davon betroffen, die nun in ihren Wohnungen bleiben müssen. Das Virus war bei elf Studenten nachgewiesen worden, die bei Partys gewesen sein sollen. An der Schule werden Hotelfachleute aus aller Welt ausgebildet.

Nach Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Quarantäne begeben. Am Mittwochabend teilte Altmaier mit, er habe am Nachmittag erfahren, dass ein beim Treffen der EU-Handelsminister am Sonntag und Montag in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv getestet worden sei. Er habe sich deshalb vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Altmaier hatte sich am Freitag vor dem Treffen testen lassen. Von den Gästen mussten sich nur diejenigen vor der Anreise testen lassen, die aus einem Risikogebiet kamen.



Zuvor war am Mittwoch bekannt geworden, dass Außenminister Maas in Quarantäne ist, weil einer seiner Personenschützer infiziert ist. Deshalb sagte Maas auch eine Reise nach Jordanien ab. Ein erster Test bei ihm sei negativ ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit.