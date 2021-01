Der Epidemiologe Timo Ulrichs sieht Schließungen von Schulen derzeit als geboten und verhältnismäßig an. Ulrichs sagte, Schulen seien zwar keine Treiber der Pandemie. Aber sie können sehr stark betroffen sein und dazu beitragen, dass sich das Virus noch weiter ausbreite. Nach Einschätzung des Professors für Not- und Katastrophenhilfe an der Akkon Hochschule in Berlin sollten die Schulen mindestens den ganzen Januar geschlossen bleiben.

Nach tagelanger Verzögerung ist ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der chinesischen Stadt Wuhan eingetroffen, um die Ursprünge des neuartigen Coronavirus zu erforschen. Das Staatsfernsehen zeigte, wie die aus Singapur kommende Maschine mit dem Team in Wuhan landete. Ursprünglich sollte die Mission schon vergangene Woche starten, doch chinesische Behörden verzögerten den Auftakt. Die zehn WHO-Experten, darunter Fabian Leendertz vom Robert Koch-Institut in Berlin, müssen sich wegen strikter Einreisebestimmungen zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben.