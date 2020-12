Die Industrie- und Handelskammer Leipzig rechnet am kommenden Wochenende mit großem Andrang in den Innenstädten vor dem harten Lockdown in Sachsen. IHK-Präsident Kristian Kirpal befürchtete bei MDR AKTUELL zudem, dass viele Kunden ihre Weihnachtseinkäufe danach in benachbarten Bundesländern erledigen würden, wo Geschäfte offen blieben. Hier hätte sich Sachsen mit den anderen Ländern abstimmen müssen. Auch sei unklar, ob Händlern das Abholen von Ware oder das Anliefern erlaubt bleibe. Die Regierung in Dresden lasse zu vieles im Unklaren.