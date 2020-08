Coronavirus Ticker: Erneut mehr Coronavirus-Fälle gemeldet

Ein Elternteil darf dem Ex-Partner nicht unter Berufung auf die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie den Umgang mit dem gemeinsamen Kind verweigern. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main hervor. Im konkreten Fall hatte eine Frau ihrem Ex-Partner im März den direkten Kontakt zum gemeinsamen Kind untersagt und das damit begründet, dass in ihrem Haus auch die Großeltern leben, die zur Corona-Risikogruppe zählen. Der Vater konnte aus ihrer Sicht mit dem zehn Jahren alten Jungen telefonieren und ihn auf dem Balkon sehen. Der Vater ging dagegen vor. Das zuständige Familiengericht verhängte ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro gegen die Mutter. Diese legte daraufhin Beschwerde beim OLG ein. Die Richter erklärten nun, die Corona-Kontaktbeschränkungen führten nicht dazu, dass kein Kontakt von Eltern mit ihrem Kind möglich sei. Die Empfehlung, soziale Kontakte möglichst zu vermeiden, beziehe sich nicht auf die Kernfamilie. Dazu gehörten auch Eltern in verschiedenen Haushalten. ( Az. 1 WF 102/20 )

In Deutschland sind am Mittwoch 1.583 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Das geht aus den Daten des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts Risklayer hervor. Danach haben 91 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte ihre Zahlen gemeldet. In Sachsen registrierten die Wissenschaftler von Risklayer 22 neue Fälle. In Thüringen waren es 17 und in Sachsen-Anhalt 15. Bei dem neuen Wert handelt es sich um den höchsten Anstieg seit dem 29. April.