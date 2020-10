Junge Menschen in Deutschland halten sich mehrheitlich an die Corona-Maßnahmen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Wissenschaftszentrum Berlin zusammen mit dem Reisekonzern Tui durchgeführt hat. Die Forscher sagten dem ZDF, Motive der Jugendlichen seien vor allem, die Gesundheit anderer zu schützen, aber auch sich selbst. Zudem wollten sie Bußgelder vermeiden. Die genauen Ergebnisse und Zahlen sollen im Tagesverlauf vorgestellt werden.

In Deutschland sind erstmals binnen 24 Stunden mehr als 10.000 neue Ansteckungen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden. Das Risklayerprojekt der Uni Karlsruhe erfasste gestern 10.463 Neuinfektionen. Der bisherige Höchstwert vor einer Woche lag bei etwa 8.100. Damit stieg die Zahl der bundesweit aktiven Fälle auf mehr als 71.000. Auf den Intensivstationen werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts derzeit 949 Corona-Patienten behandelt, mehr als 400 müssen beatmet werden. Bundesweit sind in Krankenhäusern aktuell die Hälfte von rund 42.000 Intensivbetten belegt.

Wie eine Sprecherin mitteilte, fiel er negativ aus. Giffey hatte Spahn gestern im Kabinett getroffen und am vergangenen Freitag mit ihm eine lange Pressekonferenz absolviert. Der Gesundheitsminister war gestern positiv getestet worden. Die Bundesregierung muss nicht in Quarantäne. Ein Sprecher verwies auf die Hygiene- und Abstandsregeln bei Sitzungen.

In sächsischen Alten- und Pflegeheimen werden bisher keine Corona-Schnelltests durchgeführt. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte MDR AKTUELL, auf eine neue Testverordnung des Bundes sei man nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Für die Schnelltests brauche man geschultes Personal. Das werde gerade koordiniert. Der größte private Betreiber von Seniorenpflegeheimen in Sachsen, Pro Seniore, erklärte, man verhandle mit verschiedenen Herstellern. Man kalkuliere mit 20 Antigen-Tests pro Heim-Bewohner und Monat. Die neue Testverordnung ist vor einer Woche in Kraft getreten. Danach werden die Kosten vom Bund auch dann übernommen, wenn Bewohner keine Symptome zeigen. Gleiches gilt für Mitarbeiter und Besucher. Schnelltests liefern schon nach rund 15 Minuten ein Ergebnis, sind aber etwas weniger zuverlässig.