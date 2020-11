In Gera kontrollieren Polizei und Ordnungsamt ab Donnerstag verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen. Das kündigte die Stadtverwaltung an. Grund sind zahlreiche Verstöße. Bürgermeister Kurt Dannenberg sagte, es habe vermehr Hinweise gegeben, dass Fahrgäste ohne Maske Bus und Bahn nutzten. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, soll angezeigt werden.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben binnen 24 Stunden wieder mehr als 20.000 neue Corona-Infektionen gemeldet. Nach Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie sind es deutschlandweit 20.532 neue Fälle. In Sachsen wurden 1.387 neue Fälle registriert, in Sachsen-Anhalt 280 und in Thüringen 368. Der 7-Tage-Schnitt liegt damit bei 18.403 neuen Fällen pro Tag.