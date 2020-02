In Nordrhein-Westfalen sind inzwischen 20 Menschen nachweislich infiziert. Das Landesgesundheitsministerium teilte am Donnerstagabend mit, dass nach den bisher sechs Sars-CoV-2-Fällen 14 neue bestätigt wurden. Alle positiv Getesteten wurden demnach in häusliche Quarantäne nach Hause entlassen, eine stationäre Behandlung sei nicht notwendig. Die meisten Infektionsfälle gibt es im Kreis Heinsberg in Verbindung mit einer Karnevalsveranstaltung. Der Kreis geht von schätzungsweise 1.000 Menschen in vorsorglicher häuslicher Quarantäne aus. Aktuell gibt damit 30 Infektionen in Deutschland. 14 Fälle in Bayern von Anfang Februar sind inzwischen wieder virusfrei.