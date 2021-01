Dem Risklayer-Projekt am Karlsruher Institut für Technologie zufolge wurden am Donnerstag 28.185 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. In Sachsen waren es 3.018 Neuinfektionen, in Thüringen 1.446 und in Sachsen-Anhalt 879. Der Sieben-Tages-Schnitt in Deutschland stieg damit erstmals seit den Feiertagen wieder auf nun 17.678 tägliche Fälle, die Inzidenz auf 149 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Rund um die Feiertage und den Jahreswechsel wurde allerdings weniger getestet und nicht alle Behörden gaben die Daten weiter.