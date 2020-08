Coronavirus Ticker: Haseloff verteidigt Sonderrolle bei Auflagen

Trotz steigender Corona-Fallzahlen befinden sich derzeit verhältnismäßig wenige Corona-Patienten in Krankenhäusern. Der Leipziger Infektiologe Christoph Lübbert sagte MDR AKTUELL, im St.-Georg-Klinikum gebe es stabil zwischen zwei und fünf Patienten. Das habe man gut im Griff. Dass die Zahl der Infizierten und die Zahl der Patienten in Kliniken auseinander gehe, liege an den vermehrten Tests. Es würden sich auch viele testen lassen, die nicht schwer krank seien. Außerdem seien zur Zeit höher betagte Patienten so gut wie nicht betroffen.