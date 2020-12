Die Gesundheitsämter in Deutschland haben für den Donnerstag 30.951 neu bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das ist wiederum ein bisher höchster Tageswert seit Beginn der Pandemie. Wie weiter aus den Daten des Risklayer-Projekts in Karlsruhe hervorgeht, stieg die Zahl der an einem Tag neu bekannt gewordenen Fälle in Sachsen um 3.017, um 1.445 in Thüringen und um 816 in Sachsen-Anhalt.