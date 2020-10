Coronavirus-Pandemie Ticker: Pleitewelle Anfang des neuen Jahres befürchtet

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartet eine Welle an Insolvenzen Anfang des kommenden Jahres. Bundesarbeitsminister Heil will den vereinfachten Zugang zu den Hartz-IV-Leistungen bis Ende 2021 verlängern und Bundesinnenminister Seehofer jetzt die Schleierfahndung in Grenznähe verstärken, dieses Mal wegen der Coronavirus-Pandemie. Alle Entwicklungen hier im Ticker.