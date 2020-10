Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält einen zweiten Lockdown in Deutschland für unausweichlich, sollten die Infektionszahlen weiter steigen. Montgomery sagte der "Rheinischen Post", bei 20.000 Neuinfektionen am Tag gerate die Lage außer Kontrolle. Den Gesundheitsämtern sei es dann nicht mehr möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Nur durch einen Lockdown ließe sich das Virus dann noch bremsen.

Die Bundesregierung hat offenbar konkrete Vorbereitungen getroffen, um noch in diesem Jahr mit Impfungen gegen das Coronavirus zu beginnen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat das Gesundheitsministerium die Landesregierungen aufgefordert, bis Mitte November Adressen von Impfzentren zu nennen. Bundesweit seien 60 Zentren geplant. Gesundheitsminister Jens Spahn hält es dem Bericht zufolge für möglich, dass bis Ende des Jahres ein Impfstoff in Deutschland zugelassen werde. In einer Videokonferenz soll er gesagt haben, die Mainzer Firma Biontech stehe kurz vor einer Zulassung.