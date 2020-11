In Deutschland hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 einen neuen Höchststand erreicht. Nach Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie wurden binnen 24 Stunden deutschlandweit 23.455 neue Fälle registriert. In Sachsen waren es 1.335 neue Fälle, in Thüringen 353 und in Sachsen-Anhalt 297. Der 7-Tage-Schnitt liegt damit bei 18.403 neuen Fällen pro Tag.