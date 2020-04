02:37 Uhr | UN-Vollversammlung fordert globale Solidarität

Die UN-Vollversammlung hat im Kampf gegen das Coronavirus globale Solidarität gefordert. Die Mitgliedsstaaten verabschiedeten ohne Gegenstimmen eine Resolution, in der für "internationale Kooperation" und "Multilateralismus" plädiert wird. Ein von Russland eingebrachter Resolutionstext scheiterte. Darin hatte es geheißen, internationale Sanktionen seien hinderlich im Kampf gegen die Krise. Russland ist derzeit selbst internationalen Strafen unterworfen. Im Gegensatz zu Resolutionen des UN-Sicherheitsrates haben die Resolutionen der Vollversammlung keinen völkerrechtlich verbindlichen Charakter.

02:02 Uhr | Lehrerverband: Längerer Ausnahmezustand an Schulen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bleiben Schulen vorerst geschlossen. Bildrechte: dpa Der deutsche Lehrerverband rechnet für die Schulen in Deutschland mit einem länger andauernden Ausnahmezustand. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Schulen würden "auf absehbare Zeit nicht mehr so sein wie vor Corona".

Sollten die Schulen nach Ostern wieder öffnen können, könnten Meidinger zufolge zunächst die Abschlussklassen zurückkehren. Die anderen Klassenstufen könnten dann nach und nach folgen. "Schulkonzerte, Ausflüge, Klassenfahrten - das alles wird es erstmal nicht mehr geben", sagte Meidinger weiter.

01:34 Uhr | Bundesgesundheitsminister Spahn hofft auf Malaria-Medikament

Bildrechte: dpa Zur Bekämpfung schwerer Coronavirus-Erkrankungen hofft Bundesgesundheitsminister Spahn offenbar auf das Maleria-Medikament Resochin vom Pharmakonzern Bayer. Der CDU-Politiker sagte der Bild-Zeitung, es gebe erste Hinweise, dass "bestimmte Medikamente zu helfen scheinen". Allerdings seien weitergehende Studien nötig, da jedes Pharmazeutikum Nebenwirkungen habe. Er rechne damit, dass deutlich früher ein wirksames Medikament gegen Covid-19 auf den Markt komme als ein Impfstoff.

01:11 Uhr | New York: Feldlazarette für Covid-19-Patienten

Die vom US-Militär errichteten Feldlazarette in New York sollen entgegen der ursprünglichen Planung nun doch für Patienten zur Verfügung stehen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden. Die Regierung gehe damit einer Bitte des besonders vom Coronavirus betroffenen Bundestaates nach, erklärte US-Präsident Trump. Demnach sollen die Feldlazarette in einem Messezentrum mindestens 2500 Patienten aufnehmen können und komplett vom medizinischen Personal der Streitkräfte betrieben werden.

Zudem erwägt die US-Regierung, die Kosten für die Behandlung unversicherter Amerikaner bei einer Covid-19-Erkrankung über Direktzahlungen an die Krankenhäuser zu begleichen. In den USA sind nach Schätzungen rund 28 Millionen Menschen nicht versichert. Mehr als 240.000 Menschen sind nach Angaben der Johns Hopkins Universität bislang mit dem Coronavirus infiziert.

00:25 Uhr | UEFA rät von Saison-Abbrüchen ab

Die UEFA arbeitet an einer Lösung für das Saisonende. Bildrechte: dpa Der europäische Fußballverband UEFA hat den Mitgliedsverbänden davon abgeraten, die nationalen Fußballligen zum jetzigen Zeitpunkt abzubrechen. In einem Brief heißt es, eine solche Entscheidung sei verfrüht und nicht gerechtfertigt. Man sei "zuversichtlich, dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann".

Die UEFA arbeitet derzeit daran, mit den europäischen Ligen eine Lösung für das Saisonende zu finden. Europa League und Champions League sollen möglicherweise im Juli oder August beendet werden. In Deutschland ruht der Profifußball zunächst bis Ende April. In Belgien hatte der Fußballverband am Donnerstagabend entschieden, die Saison abzubrechen. Der FC Brügge soll demnach zum belgischen Meister erklärt werden.

00:08 Uhr | Mark Rutte: Keine Oster-Reisen in die Niederlande

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat an Deutsche und Belgier appelliert, über die Osterfeiertage nicht in sein Land zu reisen. Rutte sagte nach einer Krisensitzung seiner Regierung: "Kom niet naar Nederland, Bleibt zu Hause, restez à la maison!" Auch die Niederländer rief der Regierungschef angesichts der Corona-Pandemie auf, keine Reisen zu unternehmen. Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Merkel daran appelliert, auf Oster-Reisen zu verzichten. Die Pandemie kenne keine Feiertage.