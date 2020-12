Coronavirus-Pandemie Ticker: Mehr als 28.000 neue Infektionen in Deutschland

Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat sich noch weiter beschleunigt und ein neuen Höchststand erreicht: Mehr als 28.100 neue Infektionen wurden jetzt bestätigt - so viele wie noch nie an einem Tag. Auch die Zahl der Todesfälle steigt weiter, was die Debatten über einen neuen harten Lockdown für ganz Deutschland antreibt. Alle aktuellen Nachrichten zur Pandemie auch heute hier im Ticker.