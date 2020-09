Das Vertrauen der Deutschen in Impfstoff ist einer Studie zufolge gewachsen. Wie aus den Daten der britischen Wissenschaftler hervorgeht, hielten im vergangenen Jahr 69 Prozent der Deutschen Impfungen für wichtig, drei Prozent mehr, als noch vor fünf Jahren. Etwas mehr als die Hälfte habe angegeben, Impfungen für sicher zu halten. Vor fünf Jahren seien nur knapp 43 Prozent dieser Meinung gewesen.



Allerdings ist das Vertrauen in Impfungen in ganz Europa geringer als in anderen Teilen der Welt. Beeinflusst werde das Vertrauen etwa von der politischen Stabilität eines Landes und von Falschinformationen im Internet, erklärten die Wissenschaftler.