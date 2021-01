Der Jahreswechsel ist aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland deutlich ruhiger verlaufen als sonst. In Thüringen und Sachsen-Anhalt meldete die Polizei keine größeren Vorkommnisse. Die Polizei Magdeburg erklärte, es sei "sowas von ruhig" geblieben. Vor allem das Verkaufsverbot für Raketen und Böller habe sich deutlich bemerkbar gemacht.



In Leipzig brannten in der Silvesternacht auf dem Gelände eines Autohandels sieben Bundeswehr-Jeeps ab. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zudem berichtete die sächsische Polizei von Verstößen gegen geltende Auflagen. So seien in Dresden trotz eines Feuerwerksverbots immer wieder Böller gezündet worden.