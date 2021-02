In Mitteldeutschland gelten weiter strenge Corona-Regeln, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen deutlich gesunken ist. Darauf hat das sächsische Sozialministerium hingewiesen. Die Missachtung etwa der nächtlichen Ausgangssperre oder des 15-km-Radius werde weiterhin mit einem Bußgeld geahndet. Auch das Alkoholverbot oder das Verbot größerer Versammlungen bleibe in Kraft – selbst in Regionen, in denen die Inzidenzen im zweistelligen Bereich lägen. Laut der sächsischen Corona-Verordnung kann etwa die nächtliche Ausgangssperre erst aufgehoben werden, wenn in ganz Sachsen die Inzidenz unter 100 gesunken ist. In Sachsen-Anhalt dagegen erlaubt die Corona-Verordnung auch lokale Lockerungen. Vom Thüringer Sozialministerium hieß es, grundsätzlich bleibe es beim aktuellen Lockdown. Man müsse abwarten, ob die Fallzahlen stabil zurückgingen und auch die Mutationen im Blick behalten.