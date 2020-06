Die Deutschen haben zu Beginn der Corona-Krise nicht nur Vorräte an Nudeln und Toilettenpapier angelegt, sondern offensichtlich auch Medikamente gebunkert. Das zeigen Zahlen der Techniker Krankenkasse. Demnach gab es in der zweiten Märzhälfte einen Anstieg der Ausgaben für Arzneimittel um rund 18 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Ausgaben hätten bei knapp 104 Millionen Euro gelegen, gut 30 Millionen Euro mehr als in der gleichen Kalenderwoche 2019.