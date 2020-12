In Sachsen ist die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 507 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geklettert. Das geht aus Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor. Sachsen hat seit Wochen die mit Abstand höchsten Infektionszahlen im Verhältnis zur Bevölkerung.



Den zweithöchsten Wert erreichte Thüringen mit 340 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gefolgt von Brandenburg (300) und Sachsen-Anhalt (247). Deutschlandweit lag die Inzidenz bei 211. Das ist etwas weniger als am Mittwoch – allerdings wird an Feiertagen wie an Wochenenden auch weniger getestet. Fachleuten zufolge muss der Wert auf deutlich unter 50 sinken, damit Infektionsketten nachverfolgt und das Pandemiegeschehen unter Kontrolle gehalten werden können. Unter 50 lag die Inzidenz zuletzt am 18. Oktober.



Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter Risklayer zufolge am Donnerstag 26.423 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2. Der 7-Tage-Schnitt an täglichen Neuinfektionen sank damit leicht auf 25.127. Nach einem Stagnieren der Zahlen im November war der Schnitt seit Anfang Dezember von zunächst rund 17.500 Fällen kontinuierlich gestiegen.