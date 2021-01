Der künftige US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket in Höhe von rund 1,9 Billionen Dollar auflegen. Biden sagte in einer Rede an die Nation, Millionen von Amerikanern hätten während der Pandemie ohne eigenes Verschulden die Würde und den Respekt verloren, die mit einem Job und Gehaltsscheck einhergingen. Man müsse jetzt handeln.



Bidens Plan sieht unter anderem vor, die Direkthilfen an die US-Bürger von 600 auf 2.000 Dollar aufzustocken. Die Arbeitslosenunterstützung soll von 300 auf 400 Dollar pro Woche steigen. Geplant sind auch Milliardenbeträge für ein nationales Impfprogramm.