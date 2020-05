Um Bauprojekte nicht durch die Corona-Beschränkungen zu blockieren, werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht. Der Bundestag billigte am späten Donnerstagabend Alternativen für bestimmte Verfahrensschritte. So können Erörterungstermine, bei denen die Beteiligten bislang persönlich anwesend sein müssen, nun auch online durchgeführt werden. Die Auslegung von Unterlagen im Rathaus kann durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. Ein Großteil der Regelungen soll zunächst nur für ein knappes Jahr gelten. Allerdings muss nach dem Bundestag auch noch der Bundesrat zustimmen.

Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland sieht weitere Lockerungen in der Corona-Krise kritisch. Das ist das Ergebnis des aktuellen ARD-Deutschlandtrends. Danach gaben 56 Prozent der Befragten an, dass an den bestehenden Beschränkungen festgehalten werden sollte. 40 Prozent befürworteten dagegen die angekündigten Lockerungen. Auch die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga stößt bei der Mehrheit der Befragten auf Kritik. 56 Prozent erklärten, die Wiederaufnahme der Spiele sei falsch. 31 Prozent halten die Fortsetzung der Saison dagegen für richtig.

Für den ARD-Deutschlandtrend beftragte infratest dimap am 12. und 13. Mai 1.074 Wahlberechtigte.