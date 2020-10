China hat sich einer internationalen Initiative zur Beschaffung eines Coronavirus-Impfstoffs für ärmere Länder angeschlossen. Covid-19-Impfstoffe sollten zu einem "weltweiten öffentlichen Gut" werden, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Welche Summe das Land bereitstellt, teilte sie nicht mit. Covax wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Impfbündnissen Gavi und Cepi getragen. Bis Ende 2021 will die Initiative zwei Milliarden Impfdosen für 92 Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen erwerben. Dabei sollen die Hersteller durch Abnahmezusagen auch zum Ausbau ihrer Produktion bewegt werden. Die EU-Kommission hatte Ende August 400 Millionen Euro zugesagt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist gegen Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu einem Rechtsanspruch auf Homeoffice. Während einer Versammlung des Handwerks-Verbands sagte sie, so wie der Entwurf jetzt vorliege, werde er in dieser Legislatur nicht mehr den Bundestag verlassen. Es gebe noch jede Menge Gesprächsbedarf. Heil hatte am Wochenende ein Gesetz angekündigt, das einen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice vorsieht. Danach sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage-Woche pro Jahr 24 Tage im Homeoffice arbeiten dürfen. Voraussetzung solle sein, dass sich die Tätigkeit dafür eigne und keine betrieblichen Gründe dagegen sprächen. Hintergrund des Entwurfs sind bisherige Erfahrungen mit dem Homeoffice während der Coronavirus-Pandemie.